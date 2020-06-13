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شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 50 فدانًا من أملاك الدولة بوادى النطرون فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون باسترداد قطعتى أرض تبلغ مساحتهما نحو 50 فدانًا من المستثمرين غير الجادين.
وترأس كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة يرافقه قوة من مركز شرطة وادي النطرون، وشارك في اللجنة المهندس السيد حمزة، نائب رئيس المركز، والمهندس على زيد، نائب رئيس المركز، والمهندس فائز عيد رفاعى، نائب رئيس المركز، والمهندس صابر جاد، نائب رئيس المركز، والمهندس أيمن عبدالله، رئيس قرية الحمرا، وسعيد عبدالحكيم، رئيس قرية منية بنى سلامة، والمهندس صبحى كامل فودة، رئيس قرية كفر داود.
وقامت اللجنة بسحب عدد ٢ قطعة أرض بمنطقة البحر الفارغ، من المستثمرين غير الجادين وتبلغ مساحة القطعة الأولى ٤٤ فدانًا، والقطعة الثانية ٥.٥ فدانًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ووضع لافتات أرض مستردة أملاك دولة.
وأكد رئيس الوحدة المحلية لوادى النطرون بأنه سيتم استرداد باقي القطع من المستثمرين غير الجادين بشكل دورى.
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