شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء سفاجا يستقبل «القاهرة» وعلى متنها 289 مصريًا عائدين من السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ميناء سفاجا البحري، مساء السبت، العبّارة السريعة «القاهرة» قادمة من ميناء ضبا السعودي برحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين، وعلى متنها 289 راكبًا.

ومن المقرر أن العائدين سيخضعون للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، وتوقيع الكشف الطبي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران والنقل.