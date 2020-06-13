شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان»: هناك تراخي من المواطنين في التصالح مع مخلفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في المخالفات كان هدفه عمل انفراجة بين الدولة والمواطن والمحافظة على الثروة العقارية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية في مصر.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حوار واستثمار»، أن محافظ القليوبية أخبره أن 10% فقط من المواطنين الذين سعوا إلى التصالح في أوضاعهم.

وأوضح أن هناك بعض الإشكاليات التي ظهرت مثل صلاحية المبنى والاستشاري ووجود مهندسين لاستخراج شهادة صلاحية بأموال كثيرة، وحينها تدخل مجلس النواب لرفع الرسوم، ولكن ما زال هناك تراخى من المواطنين في التصالح رغم وجود آليات كثيرة تسهل المسألة.

ودعا الإعلام إلى تسليط الضوء على موضوع التصالح في مخالفات البناء لحث المواطنين على التصالح، داعيًا الإدارة المحلية للتفرقة ما بين البناء قبل إصدار القانون وما بعده.