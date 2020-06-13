شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تعد أول استبيان عن الإجراءات الوقائية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بشمال سيناء أول استبيان عن الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا وتقييم عمليات التوعية المقدمة في هذا المجال.

وقال مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة الدكتور حاسم حمدى- في تصريح صحفي السبت، إن الاستبيان يعد الأول من نوعه لتقييم المعلومات العامة التوعوية المقدمة للمواطنين بخصوص الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بناء على تعليمات الإدارة المركزية للإعلام والاتصال الصحي بوزارة الصحة وتوجيهات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في المحافظة؛ للوقوف ميدانيا على مدى اقتناع المواطنين وتجاوبهم مع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الادارة تقوم بتنفيذ استراتيجية تفعيل الإجراءات الوقائية والتوعية على مستوى المحافظة بهدف التصدى للفيروس وتوضيح طرق ارتداء الكمامة والماسك الطبي لكل من العاملين في القطاع الصحى والمواطنين وإجراءات العزل المنزلى وغيرها، مشيرا إلى أهمية برنامج «صحة مصر» الصادر من وزارة الصحة وأهمية التسجيل في هذا التطبيق للاستفادة من الخدمات المقدمة من حيث الإبلاغ عن أي حالة إصابة بالكورونا وخريطة بأقرب مستشفيات الكشف عنها، فضلا عن التنبيه بمناطق الإصابات أو الحجر الصحى وكيفية التعامل وكل تعليمات العزل المنزلى والمتابعة وتفاصيل خطة التعايش مع الفيروس التي تطبقها الدولة وأخر الأخبار والإحصاءات اليومية للإصابات وغيرها.

وأوضح أن ارتفاع نسبة الإصابة مؤخرا هو مؤشر خطر يجب أن يتنبه له الجميع بالحرص على وقف أي سلوكيات ضارة للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن ما يحدث من بعض المواطنين بالخروج بدون كمامات والتواجد في بعض أماكن التجمعات بدون كمامات والتوجه إلى الشواطئ العامة وعدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية له أكبر الأثر في انتشار وتفشى الفيروس وزيادة حالات الإصابة به.

وأعلن مسؤول مكتب التثقيف والإعلام الصحى فتحي عثمان عن قيام فريق من الإدارة بإجراء أول استبيان للمواطنين بهدف معرفة مدى اقتناعهم بالرسائل الصحية ورسائل التوعية للتصدى لفيروس كورونا وأهم الاحتياجات اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية من وجه نظرهم ومعرفة أسباب القصور في عدم تنفيذها، وجرى تطبيق أول استبيان في مدينة العريش من خلال 15 من المواطنين وأصحاب الأعمال الحرة من الباعة وعمال البناء ومحدودى الدخل، حيث جاءت أهم أسباب عدم ارتداء الكمامات مادية باعتبارها تشكل عبئا ماديا عليهم، مطالبين بتوفير كمامات مجانية لتوزيعها عليهم وتشجيع الجميع على ارتداءها.

وأوضح مراقب عام التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة محمد صلاح فرج أن الإدارة المركزية للإعلام قامت بتعميم التقييم على مستوى الجمهوريه لدراسة احتياجات المرحلة القادمة من رسائل وتوعية صحية تؤدى إلى التزام المواطن وتحفيزه للتصدى لفيروس كورونا.

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