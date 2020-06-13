شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى استبدال جثمانين من ضحايا «كورونا» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفيات العزل المخصصة لعلاج مصابى فيروس كورونا بالمحافظات، استقبال المصابين، وخروج متعافين؛ وشهدت محافظة الغربية واقعة مؤسفة، جرى خلالها استبدال جثمانين لضحايا كورونا، وشهدت محافظة بنى سويف وفاة شقيقين داخل العزل المنزلى، بعد استشارتهما طبيبًا خاصًّا.

ففى الغربية، قرر الدكتورعبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، التحقيق فى واقعة استبدال جثتى رجل من إحدى قرى كفر الزيات، وسيدة من مدينة المحلة، توفيا بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل كفر الزيات، وإحالة عامل وعاملة بمشرحة المستشفى للتحقيق.

وأكد «حميدة» أن هناك خطأ حدث من مسؤولى المشرحة، أثناء تسليم جثمانى المتوفيين، مشيرا إلى تدارك الخطأ وتسليم الجثمانين لذويهما.

وفى القليوبية، أعلنت الدكتورة أسماء عربى، رئيس الفريق الطبى السادس بمستشفى قها للعزل، مغادرة 4 حالات المستشفى. واعلن مستشفى ناصر العام تعافى 5 حالات، وأكد الدكتور محمد ناجى، مدير المستشفى، تعافيه من الفيروس.

وفى شمال سيناء، أطلقت الغرفة التجارية مبادرة لتوقيع الكشف الطبى على أعضاء الغرفة وأسرهم والعاملين لديهم وموظفى الغرفة وأسرهم بأسعار خاصة. وأعلنت وحدة مكافحة الملاريا وناقلات الأمراض بالعريش، تعقيم منازل الحالات الإيجابية.

وفى المنوفية، أكد المحافظ إبراهيم أبو ليمون، استمرار المرور على مصانع المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وفى البحيرة، أعلن مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى بالمحافظة، شفاء ٤ متعافين، وتحويل ٣٠ مصابا، لقضاء فترة نقاهة بالمدينة الشبابية، وخروج ٣٠ آخرين إلى منازلهم لاستكمال العلاج.

وفى الإسكندرية، أعلنت الدكتورة هبة عبدالكريم، المدير الإدارى لمستشفى مدن جامعة الإسكندرية بسموحة، تعافى 6 حالات جديدة.

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وفى الأقصر، أعلن مستشفى العزل الصحى بإسنا، خروج ٩ حالات جديدة، بعد تعافيهم.

وفى الإسماعيلية، أعلن الدكتور صفوت عبدالمقصود، نقيب الصيادلة، إنشاء غرفة عمليات بمقر النقابة، لمتابعة 15 صيدليا أصيبوا بالفيروس، فيما أكد مسؤول بإدارة مستشفى أبو خليفة للعزل، تحسن حالة الفنانة رجاء الجداوى، مع استمرارها فى الرعاية المركزة.

وفى كفرالشيخ، كشفت التحليلات ٤٩ إصابة جديدة، وخضوعهم للحجر الصحى، وبدء العلاج.