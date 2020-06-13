شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «البيئة» يتفقد مستشفى ميدانيًا لمصابى «كوفيد- ١٩» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة التوجه لمعاينة مستشفى ميدانى تحت التجهيز لمراجعة المعايير البيئية للمستشفى الذى يتبع مستشفى عين شمس التخصصى لعلاج مصابى كورونا، حيث انتقل على الفور فريق عمل، برئاسة الدكتورة إيناس أبو طالب، رئيس جهاز شؤون البيئة، يرافقها لفيف من قيادات وزارة البيئة.

وخلال جولة المعاينة تم التأكيد على مراعاة عدد من الاشتراطات البيئية اللازمة لممارسة نشاط المستشفى، منها كيفية التخلص الآمن من المخلفات الطبية والفصل من المنبع، بناء على توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة تعريف المختصين بالموقع الإلكترونى الخاص بالمخلفات الخطرة، لتوعية العاملين بالمنظومة الطبية بالتخلص الآمن ومسار عمل المنظومة أولا بأول وتقديم النصح والإرشاد لهم.

كما تم التأكيد على عمل خطة الطوارئ وسلامة البيئة الداخلية والتأكد من اتباع جميع مراحل معالجة المخلفات السائلة ونواتج عمليات التشغيل والتعقيم قبل الصرف النهائى على الشبكة العمومية، إضافة إلى تسجيل كميات المخلفات الخطرة الناتجة من التشغيل، مع وضع آلية للتخزين والنقل وطرق التخلص الآمن منها.

وقد أشادت «أبو طالب» بمجهودات المنظومة الطبية فيما تقدمه من مجهودات لرعاية صحة المواطنين والدور الإيجابى لهم فى إدارة الأزمة الحالية.