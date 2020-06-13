شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للقضاء على الختان»: وضع مقترح بتعديل مواد بـ«العقوبات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث - برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة- وبعضوية ممثلين من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر والكنائس الثلاث ومنظمات المجتمع المدنى المعنية تعهدها بالعمل على القضاء على هذه الجريمة.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى بيان أصدرته اللجنة، أمس، الانتهاء من مقترح بتعديل مواد الختان مرة أخرى بعد تجربة القانون فى الواقع العملى، تضمن تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم، وإعادة تعريف صفة الختان كعاهة، كما يقدم المقترح معالجة لوضع مرتكب الختان من الطاقم الطبى والذى يقوم بأداء جريمة فى حق مهنة الطب الشريفة.

وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية اهتمت أيضا بدراسة تناول قضية ختان الإناث فى قانون الطفل ولائحته التنفيذية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث والذى لقيت فيه الطفلة (بدور) مصرعها نتيجة لخضوعها لعملية ختان، قد ساهم فى كسر حاجز الصمت ضد هذه الجريمة وكان بمثابة صحوة مجتمعية كبيرة لكل فئات المجتمع والتى أعلنت رفضها لجريمة تنتهك الحقوق الأصيلة للطفلة وكرامتها الإنسانية، كما ساعد أيضا على ظهور خطاب دينى إسلامى ومسيحى صحيح ضد ممارسة ختان الإناث.

وكشفت عن تنفيذ 80% من جرائم تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى بيد أطباء وأن هذه الجريمة طالما تسببت فى أضرار نفسية وجسدية بالغة. وفى نفس الصدد، أكدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أن التعاون بين جميع أعضائه أسفر خلال عام من عمر اللجنة عن تنظيم 747 نشاطا استهدف 22.109.124 سيدة وفتاة ورجل وطفل فى القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى مختلف المجالات، مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات إعلامية توعوية، واستقبال شكاوى، ورفع كفاءة البناء المؤسسى، وحملات طرق الأبواب تحت شعار «احميها من الختان» من خلال فروع المجلس القومى للمرأة، ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظات.

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