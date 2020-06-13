شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تنقسم حول مشروع ائتلاف دعم مصر لقانون الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر وأكثر من ٦٠ عضواً، ويشمل قانون مجلس الشيوخ «الغرفة الثانية للبرلمان» وتعديلات قانون مجلس النواب.

وانقسمت الأحزاب السياسية حول مقترح تشكيل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر «ثلث فردى وثلث للقائمة»، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وفيما يخص مجلس النواب تم الجمع بين النظام الانتخابى للفردى والقائمة المغلقة المطلقة بنسبة 50% للفردى و50% للقائمة، حيث أكد «مستقبل وطن» أنه الحل الأمثل ليتواجد جميع قطاعات المجتمع فى مجلسى النواب والشيوخ، فيما اعتبره حزب المحافظين إجهاضا للتعددية الحزبية.

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «كان هناك مقترح من الحزب ومجموعة أخرى من الأحزاب بأن تكون الانتخابات للنواب 75% قائمة، و25% فردى، ولكن تم الاتفاق على أن تكون 50% قائمة و50% فردى».

وقال المستشار ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، لـ«المصرى اليوم»، إن رؤية الوفد كانت تتمثل فى ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، لكن بنسبة 75% للقائمة المغلقة المطلقة، و25% للنظام الفردى، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، على أن يُنتخب ثلثاه بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقى.

وقال المهندس أيمن أبوالعلا، رئيس اللجنة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن حزبه كان يقترح إجراء الانتخابات بطريقتين، الأولى بنظام القائمة المغلقة بنسبة 100%، والثانية إجراؤها بالنظام المختلط بين القائمتين المغلقة المطلقة بنسبة الثُلثين، والقائمة النسبية بنسبة الثُلث، رافضًا فكرة النظام المختلط بين الفردى والقائمة بنسبة 50% لكليهما.

وأضاف «أبوالعلا»، لـ«المصرى اليوم»، أن نظام القائمة المغلقة بنسبة 100% «جميع المقاعد»، خاصة فى انتخابات مجلس الشيوخ، يساعد على فرز خبراء وقامات علمية، وذلك فى ظل أن المجلس «استشارى»، مشيرًا إلى تقدم الحزب بمشروع قانون بذلك، واعتبر أن نظام القائمة المغلقة سيكون الأفضل بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية أيضًا، فى ظل وجود نص دستورى ينص على وجود 50% عمالا وفلاحين و25% شبابا ومرأة.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن الحزب فى الفترة الماضية ناقش شكل الانتخابات مع عدد من الأحزاب، وكان التوافق حول نسبة 50% للفردى و50% للقائمة، باعتبارها الأنسب للمرحلة الحالية، وتحقق قدرا من التوافق الجغرافى والنسبى فى محافظات الجمهورية.

ورفض المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، مشروع قانون الائتلاف، مؤكدا، فى بيان للحزب، أن نظام 50% فردى و50% قائمة سيؤدى إلى زيادة نسبة المستقلين غير الحزبيين، ما يضر بالتجربة الديمقراطية الوليدة، ويجهض مفهوم التعددية الحزبية. واقترح «قرطام» نظام القائمة النسبية، الذى من شأنه إتاحة فرص التمثيل النيابى للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، كل طبقا لأصوات الناخبين التى تصوت لصالحه، دون إقصاء كلى للأحزاب والتيارات المنافسة، وإعادة الحياة السياسية الحزبية إلى الشارع المصرى، بما ينعكس إيجابيا على الأمن العام والاستقرار المجتمعى، ويشجع المواطنين على المشاركة فى الشأن العام ليتمتعوا بحقوقهم ويقوموا بواجباتهم.

وقال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إنه يرفض الشرط المالى فى الترشح للفردى، الذى يشترط تقديم 10 آلاف جنيه لكل مرشح، معتبرا المبلغ كبيرا على شاب أو امرأة يرغبان فى ممارسة حقوقهما السياسية بالترشح للانتخابات.

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وقال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن رؤية الحزب فى انتخابات مجلس النواب قائمة على إجرائها بنظام يجمع بين القائمة المغلقة المطلقة والفردى، على ألا تقل نسبة القائمة عن ٥٠% من نسبة المقاعد حتى يتسنى تمثيل الفئات التى تنص عليها الدستور من المرأة والشباب والأقباط وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين.

وبالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، أكد أن حزبه يفضل إجراءها بنظام القائمة المطلقة المغلقة على جميع المقاعد التى يتم انتخابها، وهى ثلثا أعضاء المجلس، فى ظل أن الثلث المتبقى يعينه رئيس الجمهورية، وفقًا لمواد الدستور.

وأعلن حزب حماة وطن رفضه نسبة ال50%، مفضلا، فى بيان له، إجراء الانتخابات فى النواب بنظام قائم على 75% قائمة مغلقة، و25% للمقاعد الفردية.