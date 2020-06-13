شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: ضم 26 مليون عداد لـ «القراءات الموحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة تسعى دائمًا لتطوير خدمات الفواتير للقضاء على الأخطاء؛ وتم فى هذا السياق إطلاق برنامج القراءات الموحد فى يوليو 2019 وتسجيل قراءة الاستهلاك بصورة العداد، وحتى وصلنا الآن لتغطية 95% من مناطق الجمهورية، ويتم حاليًا تسجيل قراءات 26.5 مليون عداد عبر البرنامج للحد من أخطاء الفواتير.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، التى أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، مازالت فى المرحلة التجريبية، لافتًا إلى أن تلك المنصة ستوفر 19 خدمة تقدمها الوزارة عن طريق التقديم الإلكترونى، وأشار إلى أن تلك الخدمات تتضمن التقديم القانونى لعداد الكهرباء لأول مرة، بالإضافة لتلقى طلبات تقديم العدادات الكودية للعقارات المخالفة الذى سيبدأ استقبالها بداية من الشهر المقبل، وكذلك تقديم الدعم الفنى وخدمة العملاء، فضلًا عن شهادات المصالحة أو البيانات، وشهادة الاستهلاك، وخدمة تسجيل قراءات العدادات، ودفع الفواتير.

ولفت «شاكر» إلى أنه سيتم أيضا تقديم طلبات تقديم عداد تالف أو عداد مفقود إلكترونيًا، وطلبات تغيير اسم صاحب العداد وفحصه، ورفعه، وقدرته، وطلبات تقسيط المديونية المستحقة على العميل، وتعديل توصيلة أو توصيلة مؤقتة، وتوصيل التيار للمنشآت السكنية، فضلًا عن طلب توصيل التيار للمنشآت الاستثمارية. وأوضح وزير الكهرباء أنه تم تطوير ٤٦١ مركز خدمة عملاء فى شركات توزيع الكهرباء وتحويلها للعمل بنظام الشباك الواحد من بين ٤٦٦ مركز خدمة على مستوى الجمهورية، وميكنة ٨٦ مركز خدمة فى شمال وجنوب القاهرة و٣٤ مركزا فى الإسكندرية و٨٤ مركزا فى مدن القناة وسيناء و٤٤ فى البحيرة و٩٠ مركزا فى شمال وجنوب الدلتا و١٢٣ فى الصعيد.

وكشف «شاكر» عن تلقية ١٥٠٠ شكوى على هاتفه الشخصى خلال الفترة الماضية لشكاوى تتعلق بأخطاء فواتير ومشكلات توصيلات تيار، بينما تلقت منظومة الشكاوى الموحدة ٥١ ألف شكوى، مؤكدًا أن «الكهرباء» هى بالأساس جهة خدمية وتسعى إلى تحقيق المشاركة الإيجابية مع المواطن لرفع مستوى الأداء.