شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عبدالفتاح عن سد النهضة: إثيوبيا تحاول استفزازنا.. وإحنا نقدر عسكريًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن قضية سد النهضة «مؤرقة» للغاية، لافتًا إلى أن الطرف الإثيوبي لا يعمل لحل هذه القضية، مؤكدا أن الشعب المصري محب للسلام، ومصر راغبة في تحقيق الاستقرار والتنمية، ولكن الطرف الإثيوبي لا يستخدم نفس لغتنا، ويستخدم لغة أخرى تدور مفرداتها حول «السيادة الإثيوبية».

وأضاف «عبدالفتاح»، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «موضوع السيادة ده وكأننا نقول لإثيوبيا حطي العاصمة بتاعتك فين، وده مش حقيقي، إحنا بنتكلم في قضية نهر دولي ينبع في إثيوبيا ثم يمر بالسودان ويصب في مصر، كلنا معتمدون على النهر، ومع الأسف الشديد هناك مماطلة من الجانب الإثيوبي ومشاكل كتير».

تابع أستاذ العلوم السياسية: «عشان نطمن الناس بس مش معنى إن إثيوبيا هتملى السد في أول يوليو إننا هنعطش بعدها بأسبوع، إحنا عندنا احتياطي مياه معقول جدا أمام السد، ولكننا نحاول أن نرثي مبادئ في علاقتنا مع إثيوبيا على مدى زمن طويل، خاصةً وأن إثيوبيا تريد بناء أكثر من سد على النيل الأزرق».

استكمل: «هناك قوانين دولية تحكم قضايا المياه، والشطارة إنك تعرف تاخد حقك من غير ما تفقد سيطرتك على الأمور، بلاش ننجرف إلى حيث تريد إثيوبيا.. هم يستفزوننا.. ولكن اختار معاركك.. اختار توقيتك.. اختار لغتك، إحنا نقدر عسكريا.. لكننا لا نحب اللجوء لذلك، نحن نقدر لكننا لا نرغب، إحنا لينا حق عند إثيوبيا والشطارة إننا ناخده من غير ما نغلط».

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