شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري الأسبق: مصر تتجنب أي حل غير سلمي بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ضد أي اعتداء، كاشفا أن الصراع على المياه ممتد منذ مئات السنين بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف علام، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن محاولات بناء السدود في إثيوبيا قديمة منذ عهد جمال عبدالناصر، ثم تم الاتفاق على عدم بناء السد، مقابل نقل مقر الاتحاد الإفريقي إلى أديس أبابا.

وكشف وزير الري الأسبق أن البيان الذي أصدرته وزارة الري عن وصول المفاوضات بشأن «سد النهضة» إلى طريق مسدود جراء تعنت الجانب الإثيوبي، كشف للمراقبين من أفريقيا وأمريكا وأوروبا بأن هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي بشأن السد، وأن إثيوبيا ترى أن الاتفاق بين دولتي المصب وقتي، وتطالب بأن تتنازل مصر والسودان عن حقوقهما التاريخية في المياه.

وأشار علام إلى أن السودان في خطر دمار لأنه في حال تشغيل سد إثيوبيا بدون الاتفاق مع السودان سيؤدي إلى دمار السدود السودانية، وغرق ولايات بالكامل، فيما ستتعرض مصر لحالة جفاف ونقص في المياه.

وتابع: «مصر تحاول تجنب أي حل غير سلمي ونفس الأمر مع السودان، وإثيوبيا تطمح أن تسير في الحل السلمي خاصة أن هناك وعود تم منحها للشعب الإثيوبي وترغب في تحقيقها بغض النظر عن أي شيء آخر».

وفي حال إعلان فشل المفاوضات بشأن «سد النهضة»، قال علام: «من حق مصر أن تتخذ كل وسائل الدفاع عن حق شعبها في الحياة، كما جاء على لسان وزير الخارجية».

وأوضح أن قضية سد النهضة وظيفة جميع الأجهزة المصرية الأولى بما فيهم القوات المسلحة، لأنها قضية تتعلق بحياة المصريين، مضيفا أن الخطاب العدائي الإثيوبي موجه إلى الداخل بسبب الصراع والتمزق الشديد بينهم.

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وأكد وزير الري الأسبق أنه غير وارد دستوريا أن تتنازل مصر عن حقها في حصة المياه البالغة 55 مليار متر مكعب سنويا، قائلا: «مصر لن تتنازل عن قطرة مياه واحدة».