شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: طرح فيتامينات رفع المناعة بالصيدليات الأسبوع الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن فيتامينات رفع المناعة سيتم طرحها بالصيدليات الأسبوع الجاري، مؤكدا أن هناك مخزون كافي.

وأضاف عوف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الوصفات المنتشرة عبر «فيسبوك» لعلاج «كورونا» جعلت هناك تكالب على الأدوية في الصيدليات.

وكشف عوف أن صرف أدوية المضادات الحيوية التي يتم استخدامها في علاج فيروس «كورونا» سيتم بالروشتة الطبية حتى لا تحدث أزمة جديدة ويحدث تكالب على الأدوية.

وتابع: «علاج كورونا يعتمد على الجزء الأساسي على أدوية متخصصة وأدوية مساعدة ترفع مناعة الجسم».