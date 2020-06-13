شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة «كورونا»: «بلازما المتعافين» ليست الحل السحري لعلاج المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة التعليم العالي، إنه لا يوجد مصل أو لقاح اجتمعت عليه دول العالم لمواجهة «كورونا» حتى الآن.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن العلاج ببلازما المتعافين من فيروس «كورونا» تم استخدامها في البداية في الصين ولم تكن نتائجها مبشرة، موضحا أن نتائج استخدام حقن المصابين في مصر ببلازما الدم نتائجها متفاوتة مؤكدا أنها ليست هي الحل السحري.

وأكد أن منح مصابي فيروس «كورونا» بلازما الدم لن تضرهم في حال لم تحدث استجابة للعلاج.

وكشف خطاب أن العالم كله ما زال في مرحلة البحث والتجارب للوصول إلى علاج ومصل لفيروس «كورونا»، موضحا أن وزارة الصحة استخدمت حتى الآن 3 بروتوكولات للعلاج خاصة وأنه لم يتم اكتشاف دواء حتى الآن.

وحول أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» في مصر حتى الآن، قال الدكتور عادل خطاب، إن الأمر المقلق هو عدد الحالات التي تتعرض لأزمات تنفسية وتصاب بأعراض شديدة فقط.

Advertisements