شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة أول طفلين لسيدتين مصابتين بكورونا على يد طبيب «متعافٍ» بأسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور وليد مازن، الذي تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا المستجد، وأول من تبرع ببلازما الدم، عمليتي ولادة قيصرية، السبت، لسيدتين مصابتين بالفيروس داخل مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، بمشاركة طاقم من الأطباء والتمريض، لتكون أولى حالات الولادة بمديرية الصحة في أسيوط لضحايا كورونا.
وقال «مازن» إن السيدتين اللتان أجريت لهما عملية الولادة القيصرية، من ساكني مدينة، إحداهما بمنطقة الوليدية، والثانية من منطقة مصنع سيد، وأثبتت الآشعة المقطعية وصورة الدم إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إحداهن تبلغ من العمر 27 عامًا، والثانية 40 عاما، وكانت عملية الحالة الأولي ه.أ.ع تعاني من خلل في وظائف القلب، وهو ما استدعي تدخل الدكتور محمد جمال، مدير المستشفي، في العملية، والأخيرة أول حمل لها، وكان عن طريق الحقن المجهري، وقد أنجبت كل من الحالتين طفلين ذكران يتمتعان بصحة جيدة.
وأشار «مازن» إلى أنه يتم التجهيز الآن لإجراء ولادة قيصرية لحالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا، وهناك حالة ولادة رابعة ستتم غدًا.
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