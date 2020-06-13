شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة أول طفلين لسيدتين مصابتين بكورونا على يد طبيب «متعافٍ» بأسيوط (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور وليد مازن، الذي تعافى مؤخرًا من فيروس كورونا المستجد، وأول من تبرع ببلازما الدم، عمليتي ولادة قيصرية، السبت، لسيدتين مصابتين بالفيروس داخل مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط، بمشاركة طاقم من الأطباء والتمريض، لتكون أولى حالات الولادة بمديرية الصحة في أسيوط لضحايا كورونا.

وقال «مازن» إن السيدتين اللتان أجريت لهما عملية الولادة القيصرية، من ساكني مدينة، إحداهما بمنطقة الوليدية، والثانية من منطقة مصنع سيد، وأثبتت الآشعة المقطعية وصورة الدم إصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إحداهن تبلغ من العمر 27 عامًا، والثانية 40 عاما، وكانت عملية الحالة الأولي ه.أ.ع تعاني من خلل في وظائف القلب، وهو ما استدعي تدخل الدكتور محمد جمال، مدير المستشفي، في العملية، والأخيرة أول حمل لها، وكان عن طريق الحقن المجهري، وقد أنجبت كل من الحالتين طفلين ذكران يتمتعان بصحة جيدة.

وأشار «مازن» إلى أنه يتم التجهيز الآن لإجراء ولادة قيصرية لحالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا، وهناك حالة ولادة رابعة ستتم غدًا.