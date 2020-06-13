شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصلت اليوم السبت، لقاءات وزراء الرى والوفود المفاوضة من مصر والسودان وإثيوبيا فى اجتماعهم عبر الفيديو كونفرانس لليوم الرابع حول سد النهضة الإثيوبي. وبحسب بيان صحفى لوزارة الرى السودانية فقد دارت نقاشات جلسة اليوم على اساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وارسلها السودان عقب الاجتماع السابق.

وتركزت نقاشات اجتماع اليوم على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.

وتهدف هذه النقاشات للتوصل لاتفاق متكامل يغطى كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، وتوافقت وجهات نظر الدول الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

Advertisements

كما جرى نقاش مستفيض ومحتدم حول الجوانب القانونية للاتفاق الذى تعمل الدول الثلاثة على التوصل إليه.

انتهى الاجتماع بتكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال اجتماع اليوم، على أن يعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الاثنين لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض وبالتالى الخطوات اللاحقة.