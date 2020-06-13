شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحاور الجديدة شرق العاصمة للتخلص من التكدسات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر أعمال تطوير الطرق بالعاصمة، وذلك للتخلص من التكدس المرورى واستيعاب الكثافات الجديدة والمتوقعة عقب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت مناطق شرق القاهرة أعمال تطوير في كافة المناطق، كان أهمها المحاور المرورية التي تم افتتاحها بمصر الجديدة. ويرصد الخليج 365 المحاور الجديدة التي يتم تنفيذها شرق العاصمة .. 1. الانتهاء محور الحلمية الجديد يربط مصر الجديدة بالطريق الدائرى . 2. طول محور الحلمية الجديد 8.5 كم ولا يستغرق أكثر من 8 دقائق فقط. 3. تم إنشاء هذا المحور في 4 أشهر تقريبا حيث تم هدم الكوبرى القديم واستبداله بآخر جديد. 4. محور المطرية الجديد يبدأ من ميدان ابن الحكم والمحكمة مرورا بميدان المطرية. Advertisements 5. تشمل المرحلة الثالثة من محور المطرية انشاء تفريعة تربطه بمؤسسة الزكاة والدائر. 6. يتم انشاء 4 كبارى شرق مدينة نصر للقضاء على التقاطعات بالمنطقة. 7. كبارى شرق مدينة نصر تتم بشوارع حسن مأمون ومكرم عبيد، وعباس العقاد وأحمد فخرى. 8. تم تطوير وتوسعة شوارع يوسف عباس والطيران ومصطفى النحاس والصاعقة ومحور عبد الحميد بدوى . 9. تم تجديد شبكات الصرف الصحى و المياه والاتصالات في مناطق التطوير . 10. المشاريع يتم تنفيذها بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على المحاور الجديدة شرق العاصمة للتخلص من التكدسات المرورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.