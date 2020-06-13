شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: التقديم لرياض الأطفال عربى من مواقع الإدارات.. ولغات من مواقع المديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار التقديم على مواقع الإدارات التعليمية لرياض الأطفال للمدارس الرسمية (عربى) وكذلك استمرار التقديم على موقع المديرية بالنسبة لرياض الأطفال الرسمى لغات والمتميز (التجريبى).

وأضاف عطية، أنه لم يحدث أى تغيير فى إجراءات التقديم بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وفقا لطلب المديرية وموافقة الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضح مدير المديرية، أنه يتم التقديم على روابط مواقع الإدارات التعليمية الـ32 التابعة لمديرية تعليم القاهرة تحت إشراف مركز المعلومات، وتوجيه عام رياض الأطفال، وهناك متابعة مستمرة لعملية التقديم وإحصاء المتقدمين.

وأشار عطية إلى أهمية تنظيم العمل ومتابعة مديرى العموم لمواقع الإدارات، مؤكدا على أولياء الأمور تحرى الدقة فى إدخال البيانات الإلكترونية والكتابة الصحيحة للرقم القومي وإعادة مراجعته قبل حفظ البيانات، وأن ادخال البيانات مسئولية ولي الأمر ، كما سيتم اعلان اللينكات علي صفحة التواصل الاجتماعي الرسمية للمديرية وموقعها الرسمي وعلى مواقع الإدارات التعليمة وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية الخاصة بكل إدارة.

والتقديم على الروابط التالية :

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إدارة الوايلي التعليمية