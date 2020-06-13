نشرة الحوادث المسائية.. بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور وجريمة قتل بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم اسبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
4 دقائق مُصورة تُلخص ما قدمته الداخلية في 7 أيام (فيديو)
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.
مقتل عامل أمام أسرته في حدائق القبة
لم يتحمل "جميل" الذي يبلغ من العمر 43 سنة، طوال 8 أشهر منذ استئجارهم الشقة بحدائق القبة اعتداءات جيرانهم المتكررة بالسباب على زوجته وأولاده، وعند اعتراضه لقى حتفه.
ضبط عاطل وزوجته بتهمة سرقة سيارة شخص بالإكراه في الدقهلية
ضبطت الأجهزة الأمنية مرتكبي واقعة التعدي على أحد المواطنين وسرقة سيارته بالدقهلية.
ضبط 4 تجار مخدرات بالمطرية ودار السلام
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الاتجار في المواد المخدرة.
مستشار الأهلي القانوني السابق يتقدم ببلاغ ضد مرتضى منصور وثنائي قناة الزمالك
تقدم المحامي محمد عثمان ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وفاروق جعفر وطارق يحيي.
بالصور.. الحماية المدنية تخمد حريقا في مزرعة بالبدرشين دون إصابات
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، السبت، حريقا اندلع في مزرعة بمركز البدرشين جنوب المحافظة، دون إصابات.
الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 3.2 مليار جنيه
حصلت أجهزة وزارة الداخلية، 43 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و3.1 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال حملات مكبرة على مدار أسبوع بمختلف المحافظات.
كواليس السطو على فيلا ثري عربي بكرداسة
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات سرقة مبلغ 150 ألف جنيه و10 ساعات يد من فيلا ثري عربي بمركز كرداسة.
ضبط 5 آلاف سائق نقل جماعي لم يرتدوا كمامات
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها حرصاً على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة، وضبطت 5 آلاف سائق نقل جماعي لم يرتدوا كمامات طبية.
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