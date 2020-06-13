"تصل لحد المنزل".. الداخلية تُتيح خدمات للمواطنين إلكترونيًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن إمكانية حصول المواطنين على خدمات خاصة بالأحوال المدنية والمرور والهجرة عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (أضغط هنا)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت، أنها تتيح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة واختيار الخدمات المراد الحصول عليها، موضحًا أن تسديد الرسوم للخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ..اضغط هنا.

لمتابعة الخدمات الخاصة بالاحوال المدنية عبر الفيديو التالي:

Advertisements

لمتابعة الخدمات الخاصة بالمرورعبر الفيديو التالي:

لمتابعة الخدمات الخاصة بالهجرة عبر الفيديو التالي: