​غدًا.. التموين تطرح كميات من الأسماك الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة، غدًا الأحد، طرح كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات كبيرة من الأسماك بمنافذ الشركة بمحافظات القاهرة والجيزة، بجانب مد المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر والأسماك المستوردة ذات جودة عالية.

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