وزير الإسكان: الانتهاء من صب قواعد 42 عمارة سكنية لمتضرري السيول بالزرايب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من أعمال الحفر للعمارات السكنية بعدد 42 عمارة سكنية (زهور مايو) كمساكن بديلة لمتضرري السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، مضيفًا أنه جار صب الخرسانة العادية لقواعد عدد من العمارات، والخرسانة المسلحة والأعمدة ببعض العمارات الأخرى، كما تم البدء في أعمال الطرق والمرافق للمنطقة.
وأشار الجزار إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، مؤكدًا أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات لتوفير مساكن بديلة وآمنة لسكان المناطق العشوائية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وصرح المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه جارٍ العمل في كامل المنطقة طبقًا لمخطط يشمل أغراض المنطقة حيث تم إطلاق اسم (زهور مايو) على المشروع، مضيفًا أنه كلف مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لما يجري تتفيذه من أعمال، لدفع العمل بالمشروع وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة، في التوقيتات المحددة.
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