محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بوزارة السياحة والآثار، فتح تحقيق موسع مع أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، لمخالفته اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يجريها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلًا جماعيًا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها في اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل مذكرة بالواقعة وعرضها صباح غدٍ على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع المخالف.
وأكد العاصي، في بيان اليوم، أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين وأنها تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الصارمة، منوهًا إلى أن التزام المنشات الفندقية بكافة أنواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية هو شرط استمرار حصولها على شهادة السلامة الصحية للسماح لها بالتشغيل.
كانت هذه تفاصيل خبر نظم حفلًا جماعيًا للنزلاء.. التحقيق مع منتجع سياحي في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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