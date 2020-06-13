إعفاء العمال المنتهية تصاريحهم في الإمارات من الفحص الطبي وإعادة تجديدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا لأحوال العمالة المصرية في دولة العمل.

وبحسب بيان اليوم، أوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أنه في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، قررت الحكومة إعفاء العمال المنتهية تصاريح عملهم من الفحص الطبي الخاص بهم مع إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامات تلقائيًا لعمالة المنشآت وعمالة الخدمة المساعدة.

وقالت الملحق العمالي بأبوظبي حنان شاهين، إنه بموجب هذا الإجراء الاحترازي لن تحتاج العمالة المعنية إلى مراجعة مراكز الفحص الطبي على مستوى الدولة، على أن يتم استيفاء الرسم المقرر من خلال قنوات الدفع المعتمدة بمقتضاه يستمر العامل في إقامته المشروعة بالدولة.

