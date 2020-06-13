لتقديم خدمات التمويل العقاري.. "سيتي إيدج" و"الأولى" توقعان بروتوكول للتعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، المطور الوطني المصري، توقيعها بروتكولاً للتعاون مع شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، بحضور لفيف من قيادات الشركتين وعلى رأسهم أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي أيدج والدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي، وحسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتعمير، وحسن نصر المدير المالي لشركة سيتي ايدج.

وينص البروتوكول على أن تقدم شركة الأولى خدمات التمويل العقاري بأنظمة سداد مختلفة تصل لمدة 20 عامًا وتناسب مختلف فئات عملاء مشروعات سيتي إيدج للتطوير العقاري، بما في ذلك عملاء مبادرة البنك المركزي لمن تنطبق عليهم شروط المبادرة والتي طرحها البنك المركزي نهاية العام الماضي.

وأشاد سالمان بالجهود المبذولة من الدولة للارتقاء بالقطاع العقاري باعتباره واحداً من أهم دعائم الاقتصاد المصري، قائلًا: "أننا في شركة سيتي إيدج نضع عملائنا على قائمة أولوياتنا وبناء عليه فقد سعينا بالتعاون مع شركة الأولى للمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في انعاش السوق العقاري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".