مصر | إخلاء سبيل 6 متهمين بـ"ألتراس زملكاوي"

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 10:10 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل 6 متهمين بـ"ألتراس زملكاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل 6 متهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ "ألتراس زملكاوي".

وجاء أسماء المخلي سبيلهم كالتالي:

1- على حسن محمد مصطفى.

2- عمرو أسامة همام أبو زيد.

3- كيرليس جورج صموئيل شحاته.

4- عبد الرحمن سيد بدوى زيدان.

5- عمر محمد زكى إسماعيل.

6- وليد محمد أحمد عثمان.

والقضية متهم فيها مجموعة من مشجعي النادي على ذمة التحقيقات المتعلقة باتهامات وجهتها لهم النيابة، تتضمن الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وألقي القبض على المتهمين بموجب قرارات ضبط وإحضار صادرة من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة لهم.

رفضت محكمة الطعون العسكرية الطعن المقدم من المتهمين في القضية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية والمعروفة باسم قضية " كمين الواحات " وأيظت الأحكام الصادرة ضدهم.

كانت قد أصدرت محكمة جنايات غرب العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة النطق بالحكم بإعدام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري شنقًا وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عاما وعاقبت 9 متهكين بالمشدد لمدة 10 سنوات.

وقضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة 5 متهمين بالمشدد 3 سنوات وعاقبت متهم واحد بالحبس لمدة 3 سنوات قضت المحكمة ببراءة 30 متهما.. وذلك في حادث الواحات الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دوله عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها الي القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.

ووقع الحادث يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل ب35 كم.

وجاء الحكم علي النحو التالي بحسب المحامي خالد المصري عضو اتحاد المحامين العرب:-

1 عمر محمود محمد امين السلماوي - براءة

2 اسلام وليد محمود عليوة تعيلب - براءة

3 احمد كمال محمد حسن الثور - ثلاث سنوات

4 احمد ايهاب محمد سالم حسن - براءة

5 محمود ياسر محمد عبدالرحمن - براءة

6 عبدالرحمن محمد زيدان محمد سلامة - ثلاث سنوات

7 احمد مجدي عبدالحميد فؤاد احمد - براءة

8 ياسر حسن عبدالحميد سليمان - ثلاث سنوات

9 عمرو رمضان عبدالعزيز نصر احمد - براءة

10 احمد رفعت زيدان عبدلله - براءة

11 عمار عيد ابراهيم ابراهيم بكري - براءة

12 اسلام طارق امين محمد احمد - براءة

13 مصطفى سيد محمود السيد منسي - براءة

14 ياسر عبدالرحمن محمد عبدالباري ملش - براءة

15 مصطفى عصام زكي صالح -براءة

16 محمود يوسف صديق يوسف باشا - براءة

17 عيد ابراهيم ابراهيم بكري غانم براءة

18 حازم حنفي احمد حنفي - عشر سنوات

19 عبدالحميد السيد محمد بعرة - براءة

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20 باسم ابراهيم فتحي ابراهيم - براءة

21 ايمن السيد احمد السيد العطيش - عشر سنوات

22 احمد عبدالمنعم ابراهيم الخضراوي - مؤبد

23 عمار احمد علي ابراهيم الشاعر - براءة

24 صلاح السيد محمد السيد حسن - براءة

25 سيد السيد محمد السيد حسن - براءة

26 سيد سعيد سيد حسين باطلة - براءة

27 عبدالرحمن عبدالحميد السيد محمد بعرة - خمس سنوات

28 نادر عبدالرازق قطب عبدالرازق - ثلاث سنوات

29 محمد عبدالحميد السيد محمد بعرة - براءة

30 احمد محمود عيسى محمود شعلان - براءة

31 كامل احمد محمد سعيد صالح - ثلاث سنوات

32 احمد يحي محمد عبدالمجيد سرحان - براءة

33 محمد ضياء الدين عبدالمطلب محمد - خمس عشر سنة

34 محمد صلاح سيد عبدالجواد - ثلاث سنوات

35 علاء الدين ابراهيم محمد ابراهيم - مؤبد

36 رامز عبدالفتاح ابراهيم محمد - مؤبد

37 صلاح السيد سيد بعرة - براءة

38 محمد عادل جلال علي احمد طبل - براءة

39 محمد خلف حسين عبدالواحد مبارك - براءة

40 حسام محمد حسين محمد الصوان - براءة

41 مصطفى محمود محمد محمود الخولي - براءة

42 احمد صلاح احمد طلحة -براءة

43 عبدالرحيم محمد عبدلله المسماري - إعدام

44 عمار عبدالرحمن محمد عبدالباري ملش - براءة

45 محمد عبده علي عبده عجاج - عشر سنوات

46 انس محمد صابر ابو زيد عرب - عشر سنوات

47 محمد سعيد بدوي عبدالمجيد راضي - عشر سنوات

48 شريف كمال الدين محمود محمد المغربي - عشر سنوات

49 حسين ظافر محسن محمد ظافر - عشر سنوات

50 محمد عبدالمنعم ابراهيم الخضيري - عشر سنوات

51 بلال ربيع عبدالمنجي ابراهيم العكيزي - مؤبد

52 محمود السيد عبدالمطلب محمد مهدي - عشر سنوات

53 احمد زكريا احمد محمد الجزار -مؤبد