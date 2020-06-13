شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: مياه النيل قضية حياة أو موت للمصريين ولا تهاون فيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك تعنت واضح وغير مبرر من الجانب الإثيوبي بشأن مفاوضات «سد النهضة».

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الجانب الإثيوبي قدم ورقة تفاوضية تنص على إلغاء المفاوضات التي تمت طوال الـ9 سنوات الماضية بشأن قواعد ملء «سد النهضة».

وأشار إلى أن مصر تعتمد على 98% في احتياجاتها المائية من نهر النيل، مضيفًا: «مياه النيل قضية حياة أو موت للمصريين ولا تهاون فيها».

وأوضح أن أثيوبيا تريد تغيير قواعد ملء السد وفق ظروفهم بدون الرجوع إلى دولتي المصب «مصر والسودان»، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي لو أعلن ملء السد بشكل أحادي يكون قد أخل بالاتفاقيات الدولية.

ولفت السباعي إلى أن الجانب الإثيوبي متعنت بشأن التفاوض حول معدل الأمطار المتوقع هطولها اقل من المطلوب في فترة الجفاف.

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