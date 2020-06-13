شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الوطنية»: تعافي 35 صحفيًا من كورونا.. و40 ما بين العزل المنزلي والمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة الوطنية للصحافة إنه في إطار تواصل ومتابعة الرعاية الطبية بالهيئة مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، فقد وصل إجمالي عدد حالات التعافي والخروج من المستشفيات 35 حالة، مشيرة إلى أن هناك عدد 40 حالة ما بين العزل المنزلي والمستشفيات.

وأضافت الهيئة في بيان، السبت، أن الرعاية الطبية مستمرة في تلقي بلاغات الحالات المشتبه بهم أو المصابة والاستجابة لهم ومتابعتهم والتأكد من تقديم الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الآشعة والتحاليل اللازمة وفقاً لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة وتستمر المتابعة يومياً للوقوف على تطورات الموقف لكافة الحالات حتي تعافيها.