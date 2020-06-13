شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب وتصدير بضائع وسلع أجنبية ومحلية مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الإدارة العامة للصادر بالإسكندرية، برئاسة عاطف حمزة مدير عام جمرك الصادر، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط محاولة تهريب وتصدير كمية من البضائع والسلع الأجنبية والمحلية المخالفة بالمخالفة لقانون الجمارك 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته ومنشورات التصدير المذاعة.

ففي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة من جمارك الصادر بالإسكندرية تم الإشتباه في مشمول البيان الجمركى رقم 4478 في 4/5/2020 بعدد 2 حاوية بإسم شركة «م. ا. ل» المرسل للشحن من ميناء الاسكندرية البحرى ووجهته النهائية ليبيا والصنف المصدر طبقا للمستندات وللفاتورة المقدمة لجمرك التصدير عبارة عن ( حصير – كرتون فارغ – منظفات – سلك مواعين).

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية وجرد مشمول الحاويتين من محمد ابراهيم مدير تعريفة ومحمد على عبدالقادر وأحمد زكى مديرى الحركة وأحمد نبيه مأمور الحركة تحت إشراف أحمد نعمة الله ومحمد على وخالد عشبة مديرى الإدارة، فتبين وجود 21 صنفا من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية الصنع منها «مستلزمات طب وجراحة الأسنان والأحذية الطبية أجنبية الصنع دون تقديم فواتير أو أذون إفراج ومستحضرات تجميل وكيماويات وبخور وكريمات زيوت وماسكات وفرش وأمشاط للشعر ومنظفات ومساحيق الغسيل من إنتاج شركات محلية وبينها أصناف موقوف تصديرها طبقا لقرارات وزارة التجارة وأصناف لا يوجد لها تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصدير وأصناف لم تعرض على الجهات الرقابية وأصناف دون منشأ.

قرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.