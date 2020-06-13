شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب بأوكرانيا يناشدون السيسي إنقاذ مستقبل أبنائهم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد عدد من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في جامعات دولة أوكرانيا الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، التدخل للسماح بإلحاقهم بالجامعات المصرية وفى كلياتهم المناظرة، بسبب «سوء الأوضاع، وغلق المطارات اتساقا مع خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد»كوفيد 19«.

وأكد أولياء الأمور في تصريحات صحفية، السبت، استعدادهم التام لسداد كافة المصروفات والرسوم إلى الدولة المصرية بالعملة الصعبة وذلك حفاظا على مستقبل أبنائهم الذي يحيط بهم الخطر نتيجة عدم السماح بالمغادرة خارج مصر بسبب الوباء العالمي.

وقال عدد من أولياء الأمور في استغاثة إلى الرئيس: «نشكركم أولاً لمواقفكم تجاه الجالية المصرية في أوكرانيا وإجلاء الطلاب العالقين هناك بسبب أزمة وباء كورونا المستجد، وعلى حسن المعاملة والضيافة في الحجر الصحى بمرسى علم، وهو ما يؤكد أن مصر لا تترك ابنائها وتولى اهتمام شديد بأولادها المصريين بالخارج والعمل على عودتهم إلى أرض الوطن».

وطالبوا المسؤولين: «نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع الأخذ بعين الاعتبار طلبهم وهو السماح بإلحاق أبنائهم بنظام الانتساب في الكليات المناظرة بالجامعات المصرية خاصة وأن الشهادات الحاصلين عليها من الجامعات الاوكرانية معترف بها من الجانب المصري، مؤكدين أن»المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها لأوكرانيا بلدهم مصر أولى بها كما في نفس الوقت يتم إنقاذ أبنائهم من المستقبل الضائع بسبب الجائحة«.