شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 51 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف 27 طريقًا وبدء إنشاء آخر في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس سعد الله رشوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص، الانتهاء من رصف 27 طريقًا مدرجة ضمن الخطة الاستثمارية 2109/ 2020 بإجمالي طول 24 كيلو مترًا، في نطاق المدينة والوحدات المحلية القروية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 25 مليون جنيه.

وأشار «رشوان» إلى أنه يجرى حاليًا البدء في عملية إجلال وتجديد رصف طريق «أبوحمص-أبوهواش» بطول 12.5 كيلو متر، وبعرض 5 أمتار وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 26 مليون جنيه، وتقوم بالتنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة واليومية لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تتم بالمدن والقري على مستوي المحافظة ومنها أعمال الرصف وتمهيد الطرق الغير مرصوفة وسرعة إنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.