شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: شفاء وخروج 53 متعافيًا وارتفاع المتعافين إلى 547 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن شفاء خروج 53 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس «كورونا» المستجد، من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 547 شخصًا.

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطني للطواقم الطبية في العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس «كورونا» المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.