شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. سفارة مصر بروسيا تسير الرحلة الثالثة لعودة 342 من العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل غدا الأحد 342 مواطنا من المصريين العالقين بدولة روسيا، وتعد هذه هى الرحلة الثالثة التى تنفذها السفارة المصرية لإجلاء العالقين من المواطنين والطلبة المصريين الراغبين فى العودة إلى وطنهم، حيث سبق للسفارة تنظيم رحلتين يومى 1 مايو، و10 يونيو، وأسهمت الرحلات الثلاث فى إعادة ما يقارب من 1000 مواطن مصرى عالق فى روسيا تواجدوا لأغراضا مختلفة مثل العلاج، والسياحة، والعروض الثقافية، والزيارات المؤقتة، والدراسة، وكذلك بعض الأجانب من أصحاب الإقامات فى مصر بغرض لم شمل الأسر، علما بأنه من المخطط إقلاع رحلة رابعة يوم 20 يونيو الجارى لعودة عدد آخر من المواطنين وحاملى الإقامات .

تأتى هذه الرحلة فى إطار الخطة الموسعة التى تنفذها الحكومة المصرية لإجلاء أكبر عدد من المواطنين العالقين بسبب الظروف الحالية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان عودتهم سالمين لأرض الوطن.

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يذكر أن السفارة المصرية اعتمدت على عدة طرق مختلفة لتيسير عملية تسجيل المواطنين، حيث راعت السفارة أن تكون طرق التسجيل سهلة الاستخدام، علما بأن السفارة قامت بتسجيل أكثر من ألفى مواطن ممن أبدوا رغبتهم فى العودة إلى مصر وذلك بعد عملية تنقيح الكشوفات ومراجعة الحالات.

وكانت السفارة قد خصصت خطا ساخنا للتواصل معها، كما حرصت على الإجابة على استفسارات المواطنين من خلال أبرز تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وراعت السفارة أن تكون الاستجابة لرسائل المواطنين سريعة.

جدير بالذكر أن السفارة حرصت على التواصل مع الطلاب المصريين والجامعات التى يدرسون بها بشكل منتظم، وذلك للعمل على حل المشاكل التى طرأت على إثر تفشى فيروس كورونا، وتابعت حالات الطلاب المصريين ممن أصيبوا بفيروس كورونا حتى تمام شفائهم.