صور.. مواطن يساعد مرضى كورونا المعزولين فى المنازل بمنشأة ناصر بأسطوانة أكسجين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأشار إلى أنه تلقى اتصالًا من أحد أبناء سيدة مسنة من منطقة العباسية مصابة بكورونا، وتحتاج لأسطوانة أكسجين على وجه السرعة، ليتوجه فورا إليهم.
واستكمل حديثه: "ولكن كانت المفاجأة أن جميع أبناء هذه السيدة رفضوا استلام الأسطوانة وتركيبها، خوفا على أنفسهم من العدوى، مما جعل الأم تبكى من هول ما رأته بعينها من بُعد أبنائها عنها فى هذه اللحظة الحرجة من حياتها".
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