شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 12 حالة إصابة واشتباه جديدة بفيروس كورونا وسط أعضاء النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت لجنة طوارئ مكافحة فيروس كورونا بالنقابة العامة للمحامين، 12 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة عن 6 حالات مصابة، و6 حالات مشتبه في إصابتها، مضيفة أنه نظراً لصعوبة إيجاد أسرة بمستشفيات العزل، وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة، فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبروتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسرة في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الإقليمي، والدولي في مواجهة أنتشار المرض.

وأضافت نقابة المحامين أنه من الحالة الأولى وحتى السادسة ، زملاء مصابين ويرغبون في سرعة نقلهم إلى مستشفى عزل حكومي، وأنه تم التواصل مع الجهات المعنية، وجاري متابعة الأمر حتى تسكينهم، مشيرة الى أنه بالنسبة للحالات المشتبه في إصابتها، فتم استخراج خطابات العلاج لهم والبعض الآخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج، وعمل التحاليل اللازمة حتى يتسنى للجنة التحرك، وفقاً للنتائج النهائية.

و تابعت:"نكرر على الزملاء المشتبه في إصابتهم، والذين يصعب عليهم إرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لاستخراج خطابات العلاج، إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس اب لأرقام السادة الزملاء الآتية: ( 01023426580 ، 01120212250 ،01006404517، 01002590802 ،01226245607، ،01150616295، 01224788993، 01112668680)، وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها،لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لاستلام خطابات العلاج إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد".