شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسلم عددا من مستشفياتها عقار «أفيفافير» لعلاج مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موسكو تسليم عدد من المستشفيات الحكومية عقار «أفيفافير» لعلاج المصابين بفايروس كورونا. باعتباره أحد العقارين المسجلين كعلاج فعال في العالم. وفق ما أكده صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) وصندوق الثروة السيادية الروسي، ومجموعة ChemRar (الجمعة).

وبدأ مصنعان عالميان الإنتاج الشامل لأفيفافير بالفعل، بعد ثبوت فعالية عالية خلال المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي أجرتها Moscow State Medical University, Lomonosov Moscow State University، ومؤسسات أخرى، إذ أظهرت التجارب أن فعالية الدواء تزيد على 80%، إذ عادت حرارة المرضى الذين تناولوه إلى طبيعتها في اليوم الثالث، ما يشير إلى أن الدواء عطّل آليات التكاثر لفايروس كورونا. وقد أصبح Avifavir أيضًا أول دواء قائم على Favipiravir في العالم معتمد لعلاج فايروس كورونا.

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يذكر أن «أفيفافير» تلقى يوم 29 مايو الماضي شهادة تسجيل من ​وزارة الصحة​ في الاتحاد الروسي وأصبح أول دواء روسي معتمد لعلاج مرضى COVID-19، وفي 3 يونيو الجاري، أدرجت وزارة الصحة أفيفافير في الإصدار السابع من المبادئ التوجيهية للوقاية والتشخيص والعلاج من عدوى فايروس كورونا المستجد.