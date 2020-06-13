شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 342 مصريًا من العالقين بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، السبت، ٣٤٢ من المواطنين المصريين العالقين بدولة روسيا.

وتعد هذه هي الرحلة الثالثة التي تنفذها السفارة المصرية لإجلاء العالقين من المواطنين والطلبة المصريين الراغبين في العودة إلى وطنهم، حيث سبق للسفارة تنظيم رحلتين يومي ١ مايو، و١٠ يونيو.

وأسهمت الرحلات الثلاث في إعادة ما يقارب من ألف مواطن مصري عالق في روسيا تواجدوا في روسيا لأغراض مختلفة مثل العلاج، والسياحة، والعروض الثقافية، والزيارات المؤقتة، والطلاب الدارسين في روسيا، وكذلك بعض الأجانب من أصحاب الإقامات في مصر بغرض لم شمل الأسر، علما بأنه من المخطط إقلاع رحلة رابعة يوم ٢٠ يونيو الجاري لعودة عدد آخر من المواطنين وحاملي الإقامات.

كما تأتي هذه الرحلة في إطار الخطة الموسعة التي تنفذها الحكومة المصرية لإجلاء أكبر عدد من المواطنين العالقين بسبب الظروف الحالية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم للمواطنين لضمان عودتهم سالمين لأرض الوطن.

يذكر أن السفارة اعتمدت على عدة طرق مختلفة لتيسير عملية تسجيل المواطنين، حيث راعت السفارة أن تكون طرق التسجيل سهلة الاستخدام، علما بأن السفارة قامت بتسجيل أكثر من ألفي مواطن ممن أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر وذلك بعد عملية تنقيح الكشوفات ومراجعة الحالات.

كانت السفارة قد خصصت خطا ساخنا للتواصل معها، كما حرصت على الإجابة على استفسارات المواطنين من خلال أبرز تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وراعت السفارة أن تكون الاستجابة لرسائل المواطنين سريعة وواضحة.

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جدير بالذكر أن السفارة حرصت على التواصل مع الطلاب المصريين والجامعات التي يدرسون بها بشكل منتظم، وذلك للعمل على حل المشاكل التي طرأت على إثر تفشي فيروس كورونا، وتابعت حالات الطلاب المصريين ممن أصيبوا بفيروس كورونا حتى تمام شفائهم.