شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور طلاب بالخارج يناشدون السيسي التدخل لإلحاق أبنائهم بالجامعات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد المئات من أولياء أمور الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، خاصة في جامعات أوكرانيا، الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل للسماح بإلحاق أبنائهم بالجامعات المصرية وفى كلياتهم المناظرة.

وأكد أولياء الأمور استعدادهم التام لسداد كافة المصروفات والرسوم للجامعات المصرية بالعملة الصعبة، حفاظا على مستقبل أبنائهم، وخشية عدم السماح بالمغادرة خارج مصر بسبب الوباء العالمي.

وقال عدد من أولياء الأمور في استغاثة إلى الرئيس: «نشكركم أولاً لمواقفكم تجاه الجالية المصرية في أوكرانيا وإجلاء الطلاب العالقين هناك بسبب ازمة وباء كورونا المستجد وعلي حسن المعاملة والضيافة في الحجر الصحى بمرسى علم وهو ما يؤكد أن مصر لا تترك ابنائها وتولى اهتمام شديد باولادها المصريين بالخارج والعمل على عودتهم إلى أرض الوطن».

أضافوا: «نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع الأخذ بعين الاعتبار طلبهم وهو السماح بإلحاق أبنائهم بنظام الانتساب في الكليات المناظرة بالجامعات المصرية خاصة وأن الشهادات الحاصلين عليها من الجامعات الاوكرانية معترف بها من الجانب المصرى»، مؤكدين أن «المبالغ الكبيرة التي يتم دفعها لأوكرانيا بلدهم مصر أولى بها كما في نفس الوقت يتم إنقاذ ابنائهم من المستقبل الضائع بسبب الجائحة».

بدوره، قال محسن جورج، مستشار التعليم في الإسكندرية، إن ملايين ضائعة بالعملة الصعبة من الممكن أن تستفيد منها مصر من خلال السماح لأبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بالالتحاق بالجامعات المصرية خاصة مع اعتراف مصر بالجامعات التي يدرسون بها في الخارج لتصبح مصر الجهة المستفيدة من هذا الأمر من ناحية ولإنقاذ الطلاب من ناحية أخرى، وذلك بعد دراسة الأمر دراسة قانونية وافية.

أضاف: «لا مانع من الاستفادة من الملايين المهدرة من خلال التوسع في التعليم الجامعى لاستيعاب هذه الأعداد، خاصة وأن عددهم في الخارج كله وليس أوكرانيا وحدها يتعدى مئات الآلاف من الطلاب وتدعيم اتجاه الدولة نحو التوسع في الجامعات في مصر حتى يكون أبناء المصريين في الخارج في حضن وطنهم باعتبارهم بمثابة رجال أعمال وسفراء مصريين في الخارج».

Advertisements