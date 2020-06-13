«التعليم» تعلن أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية إلكترونيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط الاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية (صناعي- زراعي- تجاري) للعام الدراسي الحالي 2019/2020. وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنه يمكن الطالب الاطلاع على رقم الجلوس من خلال الرابط التالي: «http://gdepexams.emis.gov.eg/fany_sitting/index.aspx«. وطالبت وزارة التربية والتعليم طلاب التعليم الفني التأكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة على أرقام الجلوس. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

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