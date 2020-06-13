شكرا لقرائتكم خبر عن منح وسلف وإعانات.. «مهندسي كفر الشيخ» تقر حزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبدالسميع يوسف، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس، لبحث أوضاع المهندسين في ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وأعلن المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة، أن الاجتماع قرر صرف منحة 5 آلاف جنيه للمهندس المصاب بفيروس كورونا، تصرف بموجب مستند من وزارة الصحة يفيد بإصابته وتلقي العلاج بمستشفي العزل.

وفي حالة وفاة المهندس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، تصرف النقابة مبلغ 20 ألف جنية لأسرته كإعانة، فضلًا عن إتاحة صرف سلفة للمهندسين أصحاب المعاشات وأسر المهندسين المتوفيين بقيمة معاش شهرين تصرف فورا من النقابة الفرعية على أن تخصم من المعاش على 10 أشهر.

وأكد «ربيع» ان نقابة المهندسين بكفر الشيخ بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية قامت بتحديث البيانات الخاصة بالمهندسين إلكترونيا دون الحضور لمقر النقابة لتقليل فرص التجمعات كإجراء احترازي ووقائي ضد فيروس كورونا.