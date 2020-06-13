شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: تعديل مواعيد القطارات لتناسب حظر التجوال (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل تعديل مواعيد جداول تشغيل قطارات السكك الحديدية لتتناسب مع قرار مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر حركة المواطنين، لتبدأ من الساعة الثامنة مساءً وتستمر حتى الرابعة صباحاً وذلك بدءاً من غدٍ الأحد.

وذكرت الوزارة أن هيئة السكة الحديد قامت بتعديل جداول القطارات على الوجهين القبلي والبحري؛ حيث سيتم تشغيل ٦ قطارات إضافية وهي قطاري ٤٩٢ و٤٨٧ طنطا/ شربين والعكس، وقطاري ٣٢١ و٣٢٠ شبين القناطر/ القاهرة والعكس، وقطاري ٦٩ و٣٨ المنصورة/ دمياط والعكس.

كما قامت الهيئة بتعديل مواعيد 36 قطاراً ومد مسير 4 قطارات على الوجهين القبلي والبحري، على أن يبدأ تشغيل القطارات من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً على كافة خطوط الهيئة لتتناسب مع مواعيد حظر التجول وبما يخدم مصالح جمهور الركاب.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي عدد القطارات الشغالة يومياً بلغ بعد هذه التعديلات ٦٩٨ قطاراً على جميع خطوط الهيئة.