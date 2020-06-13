شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو المطامير» تنعى وفاة رئيس عمال المستشفى العام بـ«كورونا» فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير برئاسة اللواء وائل زغلول، رئيس المدينة، وفاة رئيس عمال مستشفى أبو المطامير المركزى الذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. وجاء فى نص بيان أصدرته الوحدة المحلية، ببالغ الحزن, والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم ديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير برئاسة اللواء وائل زغلول و جميع العاملين بها، بخالص التعازي إلي أسرة الأستاذ حامد شحاتة، رئيس عمال مستشفي ابوالمطامير المركزي، الذى استشهد وهو يؤدى واجبه جراء إصابته بفيروس كورونا ٠٠رحم الله شهيد الواجب، وأسكنه الله فسيح جناته، وندعو الله أن يُلهم أهله وذويه بالصبر والسلوان». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 41,303

تعافي 11,108

وفيات 1,422

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أبو المطامير» تنعى وفاة رئيس عمال المستشفى العام بـ«كورونا» فى البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.