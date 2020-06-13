شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 42 ألفا و 50 علبة سجائر في حملة لمديرية تموين الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية التموين بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المكثفة بمراكز ومدن المحافظة للمرور على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحي وزير التموين، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

في هذا السياق، كشف المهندس محمد أبوهاشم وكيل أول وزارة التموين بالغربية، أن الحملات المكبرة التي تم شنها بمراكز ومدن المحافظة اعتباراً من أول يونيو الجاري وحتى الآن أسفرت عن ضبط 42 ألفا و50 علبة سجائر، وذلك بمشاركة إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والإدارات التابعة للمديرية.

وأوضح «أبوهاشم»، أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد (49) محضر، وضبط 2093 قاروصة سجائر كليوباترا بإجمالي عدد 41 ألفا و860 علبة، وكذلك ضبط 190 علبة سجائر مستوردة، تم وضعها في كراتين غير الكراتين المخصصة لها بقصد التربح وبيعها بأزيد من التسعيرة .