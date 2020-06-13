شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي «سيد» من كورونا بالقليوبية: «أصغر طفل مصاب بالفيروس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفى ناصر العام بالقليوبية، السبت، خروج الطفل «سيد»، أصغر طفل مصاب بفيروس كرورنا المستجد بالمستشفى، بعد تعافيه من الفيروس.
وقال المستشفى في بيان، السبت، إن الحالات التي تقرر خروجها تم عمل لها مسحتين متتاليتين أثبتت سلبية إصابتهم بالفيروس، مشيرًا إلى أن المسحة الثانية لـ«سيد» أثبتت سلبية إصابته، بعد تحسن حالته، وتلقيه العلاج طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة الخاص لعلاج فيروس كورونا.
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