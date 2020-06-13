شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء «علاج طبيعي» ينعون زميلتهم «ضحية كورونا» بالإسكندرية: «لحقت بوالدها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أطباء العلاج الطبيعى على مستوى الجمهورية زميلتهم الدكتورة هبة نبيل، أخصائي العلاج الطبيعي بأحد مستشفيات الإسكندرية، والتي توفيت، ظهر السبت، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى عدد من أطباء العلاج الطبيعي عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، السبت، زميلتهم «ضحية كورونا»، التي توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس خلال عملها بأحد مستشفيات الإسكندرية.

وقال الدكتور مصطفى عثمان، أخصائي العلاج الطبيعي، لـ«المصري اليوم»، إن «الشهيدة الطبية هبة نبيل دكتورة خريجة كلية العلاج الطبيعي دفعة ٢٠١٨، وتعمل في مستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وهي في الأصل من مدينة أسوان، ولكن تعيش مع أسرتها بالإسكندرية»، مشيرًا إلى أن «والد الدكتورة الشهيدة توفى متأثرًا بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، بينما توفيت في مستشفى العزل بالعجمي في الإسكندرية بعد صراع مع الفيروس، بعدما أصيبت بالعدوى أثناء ممارسة عملها كطبيبة علاج طبيعي بالمستشفى».