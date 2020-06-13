شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «المهندسين» يزور مجمع الجلالة: أول مدينة رخام متكاملة في العالم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من نقابة المهندسين، السبت، مجمع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، وهو أحد مشروعات منطقة الجلالة، ويضم المجمع ٨ مصانع للرخام، ومصنع للجرانيت، ومصنع آخر للطوب الخفيف، ومصنع للرخام الصناعي، ومصنع لمستلزمات مصانع الرخام والجرانيت.

ضم الوفد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، والمهندس محمد ناصر، عضو المجلس الأعلى ورئيس المكتب الفني، والمهندس هشام ابو سنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، والمهندس هشام سعودي رئيس نقابة مهندسي الاسكندرية، وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب والنقابات الفرعية.

واستقبل وفد النقابة اللواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار، مدير عام المجمع، ولواء مهندس احمد شهاب، رئيس القطاع التجاري، والمهندس محمد الشناوى، المدير التنفيذي.

وأشار الشناوي إلى أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من إنشاء باقي مصانع المجمع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيرًا إلى أن المصانع التي تعمل الآن هم ثلاثة مصانع منهم ٢ مصنع رخام، ومصنع جرانيت، مؤكدًا أن صناعة الرخام في مصر كانت تعاني مشاكل كبيرة مما لفت النظر إلى ضرورة إنشاء هذا الصرح العملاق، الذي يسهم بالقطع في توفير فرص عمل كبيرة حيث يعمل بالمجمع الان ما يقرب من ٣٠٠٠ شخص وسيزداد هذا العدد تدريجيا بعد الانتهاء من انشاء باقي مصانع المجمع.

وأكد المهندس محمد عبدالعزيز عمار، مدير عام المجمع أن المجمع يضم ١٣ مصنع منهم ٨ مصانع للرخام، والجرانيت بطاقة إجمالية ٢٤ مليون متر مربع، ومصنع جرانيت بطاقة إجمالية مليون متر مربع، ويعتبر بالفعل أكبر كيان لإنتاج الرخام والجرانيت عالميا حيث يضم كافة التجهيزات اللازمة لإنتاج الرخام والتي تتيح لمجمع المصانع ان ينفرد بتلبية كافة احتياجات المشروعات الكبرى بجودة عالية وفي الوقت المناسب وبكافة التشطيبات المطلوبة.

وأوضح أن المجمع به عدد ٣٠ محجر للرخام والجرانيت ومن المخطط أن تصل لأكثر من ٧٠ محجر لتلبية احتياجات المجمع من الخامات النادرة عالية الجودة.

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وفي نهاية الزيارة، أعرب أعضاء مجلس نقابة المهندسين عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصرح العملاق، وتم إهداء درع نقابة المهندسين للواء مهندس محمد عبدالعزيز عمار، مدير عام المجمع، وتقديم شهادات التقدير لعدد من المهندسين القائمين على هذا العمل الكبير.