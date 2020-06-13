شكرا لقرائتكم خبر عن «العودة للعمل والتعايش مع كوفيد-19».. ندوة لـ«مؤسسة التعليم» لتأهيل المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف- مصر»، باستضافة أول ندوة إلكترونية في مصر عبر الانترنت بعنوان «العودة للعمل والتعايش مع كوفيد-١٩» للحديث مع عدد كبير من خبراء الموارد البشرية وأيضا من الشباب المصري ورواد الأعمال حول كيفية التعايش مع فيروس كورونا بعد اقتراب مصر من إعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المجالات في شهر يوليو المقبل لتعويض الخسائر الاقتصادية التي تسبب فيها الفيروس.

وبدأت الندوة التي نظمتها «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف- مصر» بالتعاون مع شركة أسباير لحلول التدريب وتحت رعاية مؤسسة ترافيجورا بمقدمة عن المؤسسة قدمتها نوره أبوالسعود الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وشاركها في التقديم الأستاذ عمرو عبدالله مدير برامج الخليج بمؤسسة التعليم من أجل التوظيف-الدولية من مقره في واشنطن، حيث تحدثت أبوالسعود عن المؤسسة وبرامجها في مصر ووجهت الشكر لمؤسسة ترافجورا لرعايتها للندوة، وقام عبدالله بتقديم شبكة المؤسسات الشقيقة في الولايات المتحدة وأوروبا والمنطقة العربية.

استضافت الندوة عدد من كبار شخصيات المجتمع المتخصصين في مختلف المجالات، وكان على رأسهم الدكتور محمد جاب الله استشاري السلامة والصحة المهنية والمحاضر بالدراسات العليا في أنظمة الإدارة والجودة والاستشاري بأنظمة الإدارة والمدرب الدولي المعتمد، والذي تحدث عن أهمية وجود منظومة متكاملة داخل مقرات العمل لحماية العاملين من العدوي، وشرح كيفية تصميم مثل هذه المنظومات بطريقة تضمن عدم توقف عجلة الانتاج في المستقبل بسبب فيروس كورونا.

ومن ضيوف الندوة أيضا، باسم عماد الرئيس التنفيذي لأسباير لحلول التدريب ومدرب الحياة ومتكلم ومستشار أعمال، والذي تحدث عن التعلم المرن والقيادة المؤثرة وتطبيقهما خلال المرحلة الحالية التي يتعين فيها على اصحاب مراكز القيادة ممارستها من حيث إدارة النفس وقيادة الغير.

انتهت الندوة بعد ساعتين من المشاورات والأحاديث بين رواد الأعمال الذي وصل عددهم لما يقرب من 100 شخص والمتحدثين الرسميين، وفي النهاية وعدت الأستاذة نوره أبوالسعود بالاستمرار في تقديم ورش عمل مجانية عبر شبكة الإنترنت في الفترة المقبلة للشباب من مختلف محافظات الجمهورية لتمكينهم من سوق العمل ومساعدتهم على إيجاد فرص عمل جديدة لهم بعد انتهاء أزمة كوفيد19، كما دعت الأستاذه نورا توما نائب رئيس المؤسسة والمشرفة على أنشطة مشروع ترافيجورا جميع خبراء الموارد البشرية المشاركة في جروب المؤسسة على الفيسبوك تحت عنوان Employers for Youth والذي سيشهد التفاعل ما بين المؤسسة وأرباب الأعمال وسيتم الإعلان فيه عن الندوات الإلكترونية القادمة.

يذكر أن «مؤسسة التعليم من أجل التوظيف- مصر» هي مؤسسة مصرية غير هادفة للربح، مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وعضو في شبكة مؤسسات التعليم من أجل التوظيف الدولية، وتعمل المؤسسة على سد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات النظام التعليمي في مساهمة لحل مشكلة الوظيفة الأولي، وقد قامت بتصميم العديد من ورش العمل التي ساهمت في توظيف أكثر من 7000 شاب وشابة في العديد من الوظائف بعد تدريبهم وبالمجان، تتولى رئاسة المؤسسة الأستاذ نوره أبوالسعود والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية في المؤسسات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية.

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