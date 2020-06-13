شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: دعم القطاع الطبي بـ100 مليون جنيه لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، دعم القطاع الطبي بالمحافظة بـ100 مليون جنيه لشراء أجهزة طبية ومستلزمات لمواجهة أزمة كورونا، والتخفيف من آلام المواطنين وتقديم خدمة طبية جيدة لمواطني المحافظة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لدعم أجهزة الدولة في جميع القطاعات لمواجهة الفيروس.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، إنه «سعينا كثيرًا للحصول على دعم مالي في سابقة لم تحدث من قبل للمساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وعلي رأسها القطاع الصحي خاصة في ظل مواجهتنا لفيروس كورونا»، مشيرًا إلى أنه تم رصد العديد من احتياجات المستشفيات الضرورية بنطاق المحافظة وتم الاتفاق على دعم المنظومة بعدد( 4 ) جهاز أشعة مقطعية وعدد (500) أسرة عادية وعدد ( 40 ) جهاز تنفس صناعي وعدد (2) جهاز c-RM وعدد ( 6 ) أجهزة موجات صوتية وعدد (60) أسرة عناية وعدد (200 ) مونيتور وعدد ( 5 ) أجهزة أشعة عادية متنقلة، وشراء المستلزمات الطبية والوقائية لتوفير مخزون استراتيجي بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم دعم مستشفيات التكامل بعدد من الأسرة والتي من المقرر تخصيصها كمستشفيات عزل لحالات الاشتباه بكورونا، ويبلغ عددها 9 مستشفيات، لضمان تغطية الخدمة الطبية لمصابي الفيروس.