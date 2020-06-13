شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، السبت، لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، بحضور السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة التربية والتعليم والمستشار الفني للمحافظة ورؤساء الاحياء وممثلي مديرية امن بورسعيد والصحة والطب الوقائي.

وناشد «الغضبان» أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم مرافقة أبنائهم للجان الامتحانات، منعا للتزاحم أمام اللجان وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم، مطالبًا الطلاب بالحضور قبل الساعة 8.30 صباحًا لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي بقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول، ومتابعة ارتداء الكمامات، وتعقيم الطلاب من خلال بوابات التعقيم التطهير، والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وأوضح محافظ بورسعيد أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 5434 طالب وطالبة موزعين على 17 لجنة عامة، و430 طالب وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالب في الفصل الواحد.

وأكد «الغضبان» أنه سيتم تركيب بوابات تعقيم على جميع لجان الامتحانات، بالإضافة إلى أنه سيجرى تطهير وتعقيم اللجان من الداخل والخارج ودورات المياه بصفة يومية قبل وبعد انتهاء الامتحانات، وتوجيه رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ومراجعة كافة وصلات الكهرباء.

وشدد محافظ بورسعيد على أن «الطالب الذي سيثبت الكشف علية ارتفاع درجة حرارته، سيتم تأجيل امتحانه، وتأديته بالدور الثاني كفرصة ثانية بنفس امتيازات الدور الأول، ودون أي تأثير على الدرجات أو امتيازات الدور الأول».

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