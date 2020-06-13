شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.. 10 قواعد لركاب مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت شركة مترو الأنفاق مجموعة من القواعد واجب الالتزام بها من قبل المواطنين، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

القواعد العشرة تكون لازمة على الركاب خلال رحلاتهم بالخطوط الثلاثة، ودعت شركة المترو المواطن مستخدم المرفق إلى إتباعها، حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية طبقا لقوانين ولوائح الشركة، ومن أجل تحقيق راحة وأمن كافة الركاب

في الانفوجراف التالي نستعرض معًا هذه القواعد:

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