شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لعدد من المصانع بمدينة أكتوبر، وتفاصيل 15 دراسة سريرية عن كورونا، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة واقرأ في عدد الغد أيضا.. الصناعة على رأس أولويات الدولة الصناعة على رأس أولويات الدولة رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالسادس من أكتوبر.. ويؤكد: الدولة تدعم الصناعة لتقود ّ قاطرة الاقتصاد المصرى والمرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية محور المحمودية قبلة حياة للإسكندرية المشروع يضم 25 محورا عرضيا.. 14 منطقة تنموية وأخرى استثمارية بها 3 بحيرات صناعية.. وكباري المشاة تتلألأ Advertisements 15 دراسة سريرية عن كورنا و100 مليون جنيه لـ "التعليم عن بعد 15 دراسة سريرية عن كورنا و100 مليون جنيه لـ "التعليم عن بعد تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليبدأ غدا الإثنين المالية تطالب الجهات الإدارية بإخطار العاملين بموعد بداية الصرف لتخفيف التزاحم توريدات القمح المحلي من المزارعين تقفز إلى 3 ملايين و420 ألف طن توريدات القمح المحلي من المزارعين تقفز إلى 3 ملايين و420 ألف طن صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة ساهم فى زيادة الإقبال على التوريد.. والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر "لن أعيش فى جلباب أبى" على قمة التريند ونجماته يستعدن ذكريات التصوير تكثيف الاتصالات بالمصانع للالتزام بالتوسع فى إنتاج الكمامات تكثيف الاتصالات بالمصانع للالتزام بالتوسع فى إنتاج الكمامات "مسنون" زادت عزلتهم داخل دور الرعاية بسبب إجراءات "كورونا" وزارة الزراعة ترفع شعار حماية المربى الصغير ببرامج تلقيح اصطناعي للماشية وزارة الزراعة ترفع شعار حماية المربى الصغير ببرامج تلقيح اصطناعي للماشية مدبولى: تكليفات من الرئيس بالاجتماعات المستمرة مع رجال الصناعة والزيارات الميدانية للمصانع قبل أسبوع من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب يكشفون طرق المراجعة قبل أسبوع من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب يكشفون طرق المراجعة وزير المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات.. والاقتصاد قادر على التعامل مع الصدمات الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 3 مليارات جنيه



عدد الخليج 365 الصادر غدًا الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 3 مليارات جنيه

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